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15:58   25 Февраля 2019
Весь мир

Трамп предрек КНДР роль экономического локомотива

Трамп предрек КНДР роль экономического локомотива

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у КНДР есть потенциал, чтобы стать одной из самых развитых экономик мира. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Президент отметил, что Ким Чен Ын прекрасно понимает, что без ядерного оружия Северная Корея могла бы быстро стать одной из ведущих экономик мира. Это связано с географическим положением страны, ее народом и лидером.

Трамп также отметил роль председателя КНР Си Цзиньпина в организации его переговоров с Кимом. 

«Последнее, чего хочет Китай — это огромный арсенал ядерных вооружений по соседству. Санкции России и Китая очень помогли. Отличные отношения с председателем Кимом!» — написал президент США.

Напомним, 27-28 февраля во вьетнамском Ханое состоится встреча Трампа и Ким Чен Ына.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #кндр #политика #трамп #ким чен ын

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