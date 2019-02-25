Трамп предрек КНДР роль экономического локомотива

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у КНДР есть потенциал, чтобы стать одной из самых развитых экономик мира. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Meeting for breakfast with our Nation’s Governors - then off to Vietnam for a very important Summit with Kim Jong Un. With complete Denuclearization, North Korea will rapidly become an Economic Powerhouse. Without it, just more of the same. Chairman Kim will make a wise decision! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019

Президент отметил, что Ким Чен Ын прекрасно понимает, что без ядерного оружия Северная Корея могла бы быстро стать одной из ведущих экономик мира. Это связано с географическим положением страны, ее народом и лидером.

Трамп также отметил роль председателя КНР Си Цзиньпина в организации его переговоров с Кимом.

«Последнее, чего хочет Китай — это огромный арсенал ядерных вооружений по соседству. Санкции России и Китая очень помогли. Отличные отношения с председателем Кимом!» — написал президент США.

Напомним, 27-28 февраля во вьетнамском Ханое состоится встреча Трампа и Ким Чен Ына.