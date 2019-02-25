Хайпануть по-депутатски. Кандидат Гудкова пиарится на чужом горе

Оппозиционер Дмитрий Гудков заявил о планах баллотироваться в Мосгордуму. Вместе с ним баллотируются несколько депутатов. ФАН рассказал о «заслугах» одного из них, Дмитрия Клочкова.

Политик живет в Марьиной Роще. Он — «новое лицо», амбициозный депутат и хочет перемен. В должности он работает полтора года.

В карточке Клочкова написано, что его выдвинуло «Яблоко», но ни к какой партии он не принадлежит. Но если посмотреть соцсети политика, то можно увидеть, что Клочков числится в «Партии перемен». Депутат, сообщая о членстве не скрывает, что такое сотрудничество ему нужно только, чтобы пройти в Мосгордуму.

Клочков также учредитель непонятного «Интертрейда». Предприятию разрешено торговать химическими продуктами. Уставной капитал — чуть более полумиллиона, а в штате всего один человек.

По отчетам за 2015–2017 годы предприятие ведет минимальную деятельность. В 2017 году выручка составила 1,2 миллиона рублей, а прибыль — всего восемь тысяч. Получается, что Клочков либо плохой предприниматель, либо скрывает доход от налоговой.

Среди других хобби депутата — постоянные селфи на заседаниях. Фотографии он публикует отовсюду — с совещаний, собраний муниципальных советов, отчетов главы МВД Марьиной Рощи Александра Семенова. Касаемо последнего Клочков сетовал, что Семенов приводил «бессмысленные цифры». Непонятно, чего ожидал политик, это ведь сухой отчет.

На нашумевшем суициде в отделении МВД Клочков решил пропиариться. В июле прошлого года полицейские привели в отделение наркомана, который по недосмотру дежурного покончил жизнь самоубийством. Депутат понял, что на этом можно прославиться, поэтому поднял шум и начал изображать активную деятельность. Когда дело закрыли, все заслуги Клочков приписал себе.

Правда, никто этот инцидент не замалчивал, проверка началась сразу же. Зачем он заваливал МВД запросами, не ясно: в правоохранительных органах знали и так, что делать.

В соцсетях Клочков активно описывает каждое совещание, где борется с депутатами из «Единой России». Единственное, с чем он согласен, так это в размере премий. Каждый месяц политик получает по 60 тысяч рублей.

Две главные заслуги Клочкова — политик не принял капремонт одного из домов и залил яму перед работой. Еще депутат борется со сносом дома Булошникова, который не имеет никакого отношения к Марьиной Роще.

При всем этом Клочков не забывает встречаться с народом, но либо в неудобное время до шести вечера, когда все работают, либо зовет всех на мероприятия «Партии перемен».

Пожалуй, это все «заслуги» депутата за полтора года у власти. Жители района жалуются на отсутствие изменений за это время и рост расходов администрации на транспортные нужды на 100 тысяч рублей. Но Клочков собственной работой доволен. Об этом он пишет в соцсетях, обещая и дальше «бороться с Едром и его админресурсом».