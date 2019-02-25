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16:00   25 Февраля 2019
Россия

Малоимущим пенсионерам будут доплачивать сверх прожиточного минимума

Малоимущим пенсионерам будут доплачивать сверх прожиточного минимума

Малообеспеченным пенсионерам России дадут возможность получить социальную доплату к пенсии сверх величины прожиточного минимума. Это сделают при помощи исключения из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионеров сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат. 

Российский лидер Владимир Путин в ежегодном послании к парламенту, прошедшем 20 февраля, заявил о несправедливости при осуществлении доплат к пенсии, сложившейся с начала этого года во время реализации пенсионной реформы. Президент потребовал устранить проблему. 

«Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и единой денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации», — говорится в документе.

Используя новый порядок начисления, Пенсионный фонд России пересчитает социальные доплаты к пенсиями не позднее 1 июля 2019 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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