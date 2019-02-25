Малоимущим пенсионерам будут доплачивать сверх прожиточного минимума

Малообеспеченным пенсионерам России дадут возможность получить социальную доплату к пенсии сверх величины прожиточного минимума. Это сделают при помощи исключения из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионеров сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат.

Российский лидер Владимир Путин в ежегодном послании к парламенту, прошедшем 20 февраля, заявил о несправедливости при осуществлении доплат к пенсии, сложившейся с начала этого года во время реализации пенсионной реформы. Президент потребовал устранить проблему.

«Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и единой денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации», — говорится в документе.

Используя новый порядок начисления, Пенсионный фонд России пересчитает социальные доплаты к пенсиями не позднее 1 июля 2019 года.