Евросоюз на год продлил санкции и оружейное эмбарго в отношении Белоруссии

Действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, введенного Европейском союзом, а также санкций против четырех граждан этой страны, продлено еще на один год.

Сообщение об этом в понедельник было опубликовано на сайте Совета ЕС.

«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2020 года», - говорится в документе.

Там же отмечается, что продлено действие эмбарго на поставки в Белоруссию полицейской спецтехники и оружия, а также продлены визовые ограничения в отношении четырех сотрудников белорусских силовых ведомств.

Напомним: первые санкции против Белоруссии и президента страны Александра Лукашенко были приняты Евросоюзом в 2002 году в связи с нарушением прав человека. После этого ограничительные меры несколько раз пересматривались и изменялись, трижды замораживались. В февраля 2016 года Евросоюз принял решение не продлевать санкции в отношении Лукашенко, 170 белорусских чиновников и трех компаний, однако оставил в силе оставил в силе оружейное эмбарго и запрет на выдачу виз четырем силовикам.