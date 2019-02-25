ЕС и Британия добавят заявление по ирландским границам — Конте

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в понедельник, 25 февраля, в Шарм-эш-Шейхе в ходе саммита ЕС и Лиги арабских государств сообщил, что Брюссель и Лондон могут принять дополнительное заявление по проблеме ирландских границ к соглашению о Brexit. По его словам, над соглашением работали долго, поэтому его невозможно сильно изменить.

«Мы изучаем возможность добавить заявление по ирландским границам», — добавил Конте.

Заявление не может противоречить содержанию уже достигнутого соглашения, подчеркнул премьер-министр Италии. Если дополнительное заявление по ирландским границам примут, тогда документ должны одобрить британский парламент и 27 стран-членов Евросоюза.