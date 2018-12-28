Бесштрафное превышение скорости могут сократить на 10 километров в час

Глава министерства транспорта России Евгений Дитрих заявил, что ведомство готово поддержать введение ответственности за превышение максимально разрешенной скорости на десять километров в час с нынешних 20 километров в час.

Он напомнил, что в некоторых странах порог составляет либо десять, либо пять километров в час. В ряде государств он вовсе отсутствует.

Также министр указал на возможное увеличение скоростного режима на дорогах, где это возможно. Это обусловлено статистикой, которая сообщает о меньшем количестве ДТП на высокоскоростных трассах, нежели на тех, где установлено ограничение в 90 километров в час.

Министерство внутренних дел и Минтранс до 1 марта 2019 года разработают и внесут предложения по ответственности за несоблюдение скоростного режима от 10 до 20 километров в час.