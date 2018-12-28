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1:05   28 Декабря 2018
Россия

Росатом получил полномочия по развитию Северного морского пути

Росатом получил полномочия по развитию Северного морского пути

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о полномочиях «Росатома» по развитию и функционированию Северного морского пути и близлежащих территорий, его текст опубликован на сайте правовой информации.

Госкорпорация отныне сможет создавать предложения по формированию политики устойчивого развития СМП, а также, совместно с уполномоченными ведомствами, навигационных условий для безопасного прохода кораблей через акваторию СМП.

Также «Росатом» получает полномочия главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора доходов и госзаказчика государственных программ в сфере развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП.

Корпорация будет выбирать подведомственное предприятие, наделенное правом выдавать разрешение на пребывание судов в акватории СМП. Также «Росатом» наделяется полномочиями концедента, может проектировать и строить здания и сооружения повышенного уровня ответственности, включая объекты инфраструктуры морского порта на берегу акватории СМП.

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Автор: Мария Милкевич
#путин #росатом #северный морской путь

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