NI об «Авангарде»: США мрачно оценивает возможность перехвата ракеты РФ

Американское издание «National Interest» со ссылкой на экспертов в военной сфере мрачно оценило возможность перехвата военными США недавно анонсированной российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард».

Глава стратегического командования Америки Джон Хайтен указал, что Штаты не имеют «никакой защиты» против российской разработки. Издание отметило, что даже 50-процентная вероятность перехвата представляет недопустимую угрозу, так как оружие способно нести ядерный заряд.

Размещение «Авангарда» в будущем году позволит России обогнать Соединенные Штаты и Китайскую Народную Республику в гонге гиперзвуковых вооружений, пишет NI.