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 NI об «Авангарде»: США мрачно оценивает возможность перехвата ракеты РФ

NI об «Авангарде»: США мрачно оценивает возможность перехвата ракеты РФ
0:30   28 Декабря 2018
Весь мир

NI об «Авангарде»: США мрачно оценивает возможность перехвата ракеты РФ

NI об «Авангарде»: США мрачно оценивает возможность перехвата ракеты РФ

Американское издание «National Interest» со ссылкой на экспертов в военной сфере мрачно оценило возможность перехвата военными США недавно анонсированной российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард».

Глава стратегического командования Америки Джон Хайтен указал, что Штаты не имеют «никакой защиты» против российской разработки. Издание отметило, что даже 50-процентная вероятность перехвата представляет недопустимую угрозу, так как оружие способно нести ядерный заряд.

Размещение «Авангарда» в будущем году позволит России обогнать Соединенные Штаты и Китайскую Народную Республику в гонге гиперзвуковых вооружений, пишет NI.

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Автор: Анна Манц
#сша #авангард #ni

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