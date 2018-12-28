Защита бостонского террориста Джохара Царнаева подала апелляцию

Адвокаты Джохара Царнаева, которого ждет смертная казнь за подготовку и осуществление террористического акта в Бостоне, штат Массачусетс, подали в суд прошение об отмене приговора, соответствующие документы опубликовал 27 декабря Апелляционный суд Первого округа в Бостоне.

Напомним, 15 апреля 2013 года во время бостонского марафона раздались два взрыва, в результате трое погибли, более 260 были ранены. Несколько дней спустя следствие вышло на преступников — братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Тамерлан был убит в ходе задержания, а Джохар ранен и арестован. Его признали виновным по всем 30 пунктам обвинения в апреле 2015 года и приговорили к смертной казни.

В тексте апелляции адвокаты пишут, что решение судьи не переносить слушания из Бостона в другой город, на чем настаивала защита, сделало честный и справедливый суд невозможным. Члены бостонского жюри присяжных, по мнению адвокатов, не могли быть беспристрастны, поскольку преступление было совершено в их городе. То же самое можно сказать о местных СМИ.

«Чем больше потенциальный член жюри видел [новостей в СМИ], тем больше возникало шансов, что он поверит в виновность Царнаева и в то, что тот заслуживает смертной казни», — говорится в тексте апелляции.

Ранее присяжные уже сочли неубедительными подобные доводы защиты.