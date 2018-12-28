Путин принял закон о частичном смягчении статьи об экстремизме

Президент России Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи УК об экстремизме, документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Напомним, в октябре глава государства внес в Госдуму пакет проектов, направленный на то, чтобы сделать статью об экстремизме менее жесткой и гуманизировать таким образом уголовное законодательство в РФ. Также предлагаются изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Теперь против лиц, впервые нарушивших закон, уголовные дела возбуждать не будут, если их действия не представляют «серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Уголовная ответственность отныне будет грозить тем, кто преступил закон более одного раза за год.

Пояснительная записка к документу гласит, что согласно исследованиям «не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности является обоснованным».

Ранее во вторник президиум Мосгорсуда отменил первый приговор по делу об экстремизме после того, как пленум Верховного суда порекомендовал отнестись внимательнее к таким делам. Обвиняемый по делу студент разместил в соцсети изображение, «которое содержит совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских как представителей национальных (этнических) групп лиц».

Зеленоградский суд Москвы назначил наказание в виде года колонии-поселения, но позднее апелляционная инстанция заменила его штрафом.