Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Абхазское образование теперь признается в России

Абхазское образование теперь признается в России

 Росатом получил полномочия по развитию Северного морского пути

Росатом получил полномочия по развитию Северного морского пути
ДНР отменит комендантский час на Новый год и Рождество

ДНР отменит комендантский час на Новый год и Рождество

 Президент Украины принял верительные грамоты от послов Венгрии, Индии и Ирана

Президент Украины принял верительные грамоты от послов Венгрии, Индии и Ирана
Защита бостонского террориста Джохара Царнаева подала апелляцию

Защита бостонского террориста Джохара Царнаева подала апелляцию

 NI об «Авангарде»: США мрачно оценивает возможность перехвата ракеты РФ

NI об «Авангарде»: США мрачно оценивает возможность перехвата ракеты РФ
Абхазское образование теперь признается в России

Абхазское образование теперь признается в России

 Росатом получил полномочия по развитию Северного морского пути

Росатом получил полномочия по развитию Северного морского пути
ДНР отменит комендантский час на Новый год и Рождество

ДНР отменит комендантский час на Новый год и Рождество

 Президент Украины принял верительные грамоты от послов Венгрии, Индии и Ирана

Президент Украины принял верительные грамоты от послов Венгрии, Индии и Ирана
Защита бостонского террориста Джохара Царнаева подала апелляцию

Защита бостонского террориста Джохара Царнаева подала апелляцию

 NI об «Авангарде»: США мрачно оценивает возможность перехвата ракеты РФ

NI об «Авангарде»: США мрачно оценивает возможность перехвата ракеты РФ
0:08   28 Декабря 2018
Россия

Садоводов-льготников хотят освободить от банковской комиссии

Садоводов-льготников хотят освободить от банковской комиссии

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов считает, что льготники, которые владеют участками в некоммерческих садоводческих товариществах, должны быть освобождены от банковской комиссии при безналичном расчете. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

Он напомнил, что с 1 января 2019 года в силу вступят поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», которые подразумевают переход на безналичную оплату, в частности при оплате взносов. В данном случае банками будет взиматься комиссия, что станет дополнительным пунктом расходов у пенсионеров и инвалидов.

Идею об отмене для льготного населения Кутепов письмами направил главам Центрального банка России Эльвире Набиулиной и министерства экономического развития Максиму Орешкину. В них предлагается разработать механизм, «при котором льготные категории граждан будут освобождены от уплаты комиссии банков при перечислении взносов в садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#комиссия #льготники #садоводство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...