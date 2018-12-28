Садоводов-льготников хотят освободить от банковской комиссии

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов считает, что льготники, которые владеют участками в некоммерческих садоводческих товариществах, должны быть освобождены от банковской комиссии при безналичном расчете. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

Он напомнил, что с 1 января 2019 года в силу вступят поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», которые подразумевают переход на безналичную оплату, в частности при оплате взносов. В данном случае банками будет взиматься комиссия, что станет дополнительным пунктом расходов у пенсионеров и инвалидов.

Идею об отмене для льготного населения Кутепов письмами направил главам Центрального банка России Эльвире Набиулиной и министерства экономического развития Максиму Орешкину. В них предлагается разработать механизм, «при котором льготные категории граждан будут освобождены от уплаты комиссии банков при перечислении взносов в садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества».