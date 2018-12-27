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22:34   27 Декабря 2018
Россия

СКР выяснит обстоятельства аварийной посадки самолета в Ханты-Мансийске

СКР выяснит обстоятельства аварийной посадки самолета в Ханты-Мансийске

Следственный комитет РФ выясняет обстоятельства и причины аварийной посадки самолета в Ханты-Мансийске, передает Уральское следственное управление на транспорте СКР. В четверг, 27 декабря, около шести вечера по местному времени борт 456 авиакомпании Utair экстренно сел в аэропорту Ханты-Мансийск.

В авиакомпании уточнили, что во время полета из Ноябрьска в Москву сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Командир решил посадить самолет в Ханты-Мансийске. Самолет благополучно приземлился. Следственный комитет организовал доследственную проверку, чтобы установить детали случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение, подчеркнули в региональном следственном управлении на транспорте.

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Автор: Анатолий Кубарев
#самолет #скр #общество #ханты-мансийск

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