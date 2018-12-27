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22:12   27 Декабря 2018
Россия

ФСБ Чувашии задержала директора компании «Биологические очистные сооружения»

ФСБ Чувашии задержала директора компании «Биологические очистные сооружения»

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ по Чувашии в четверг, 27 декабря, задержали директора компании «Биологические очистные сооружения» Сергея Анисимова. ФСБ не сообщила детали и причины задержания.

«От дальнейших комментариев воздерживаемся», — заявили в пресс-службе управления ФСБ по Чувашии​​.

Источник РИА Новости уточнил, что Анисимова задержали по подозрению в незаконном получении субсидий. Также директора компании «Биологические очистные сооружения» могли задержать за связь с вице-премьером Чувашии Владимиром Аврелькиным, которого задержали 14 декабря по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при предоставлении субсидий из бюджета республики. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#фсб #общество #чувашия #биологические очистные сооружения

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