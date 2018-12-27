Песков: Новогоднее обращение Путина будет традиционным

Обращение президента России Владимира Путина к россиянам в новогоднюю ночь, которое на российских телеканалах ежегодно остается самым популярным эфирным событием, будет традиционным.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он отметил на вопрос, будет ли поздравление президента в этом году каким-то особенным, или оно будет традиционным.

«Традиционное, конечно», - заверил Песков журналистов.

Напомним: по традиции российские телеканалы 31 декабря в 23.55 транслируют новогоднее обращение президента страны к гражданам, которое заканчивается за несколько секунд до наступления полуночи. Сразу после выступления главы государства россияне слушают бой курантов и под Гимн России встречают Новый год.

Как правило, президент в своем новогоднем обращении коротко подводит итоги уходящего года, расставляет приоритеты на год наступающий и поздравляет россиян с праздником.