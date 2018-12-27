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21:59   27 Декабря 2018
Россия

Песков признался, что просто «заболел» велоспортом

Песков признался, что просто «заболел» велоспортом

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, каким образом поддерживает хорошую физическую форму: по его словам, он занимается фитнесом и в последнее время он «заболел» велоспортом.

По словам Пескова, его спортивные пристрастия не совпадают с теми, которые предпочитает его начальник – президент России Владимир Путин. Глава государства, как известно, увлекается дзюдо, горными лыжами и хоккеем. Песков же, по его словам, последние три года активно увлекается велоспортом:

«Зимой на тренажере, летом по горам на велосипеде, по трассам и так далее», - рассказал он.

Напомним: ранее в четверг сообщалось, что Дмитрий Песков «сбежал» с президентского приема, чтобы посетить премьеру мюзикла на льду «Аленький цветочек», поставленный его супругой Татьяной Навкой.

Песков признался, что просто «заболел» велоспортом

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Автор: Александр Люблинский
#песков #спорт #велоспорт #увлечение

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