Песков признался, что просто «заболел» велоспортом

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, каким образом поддерживает хорошую физическую форму: по его словам, он занимается фитнесом и в последнее время он «заболел» велоспортом.

По словам Пескова, его спортивные пристрастия не совпадают с теми, которые предпочитает его начальник – президент России Владимир Путин. Глава государства, как известно, увлекается дзюдо, горными лыжами и хоккеем. Песков же, по его словам, последние три года активно увлекается велоспортом:

«Зимой на тренажере, летом по горам на велосипеде, по трассам и так далее», - рассказал он.

Напомним: ранее в четверг сообщалось, что Дмитрий Песков «сбежал» с президентского приема, чтобы посетить премьеру мюзикла на льду «Аленький цветочек», поставленный его супругой Татьяной Навкой.