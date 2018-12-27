ДНР отменит комендантский час на Новый год и Рождество
Глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии в четверг, 27 декабря, заявил, что республика отменит комендантский час на Новый год и Рождество. Комендантский час, который действует с 23.00 до четырех часов утра, ввели в ДНР с началом боевых действий летом 2014 года.
«На Новый год и Рождество комендантский час отменяем», — сказал Пушилин.
Глава ДНР добавил, что силовые ведомства просчитают до 1 февраля возможность сократить комендантский час на летнее время.
Дорожная карта по запуску кредитов в Республике уже проработана.На сегодняшний день идёт техническое тестирование запуска кредитования. В ближайшее время будут результаты.Что касается международных переводов, то эта проблема будет решена в 2019году. Вопрос находится на контроле. pic.twitter.com/EHrgE1BXq6— Пушилин Денис (@pushilindenis) 27 декабря 2018 г.