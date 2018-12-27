ДНР отменит комендантский час на Новый год и Рождество

Глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии в четверг, 27 декабря, заявил, что республика отменит комендантский час на Новый год и Рождество. Комендантский час, который действует с 23.00 до четырех часов утра, ввели в ДНР с началом боевых действий летом 2014 года.

«На Новый год и Рождество комендантский час отменяем», — сказал Пушилин​​​.

Глава ДНР добавил, что силовые ведомства просчитают до 1 февраля возможность сократить комендантский час на летнее время.