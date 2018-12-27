Трамп уступил Обаме в рейтинге деятелей, вызывавших восхищение в 2018 году

Президент США Дональд Трамп оказался на втором месте в списке лиц, которые в уходящем 2018 году вызывали у американцев наибольшее восхищение.

Первое место в рейтинге, согласно результатам опроса социологической службы Gallup, досталось экс-президенту США Бараку Обаме.

В четверг на сайте социологической службы были размещены результаты опроса, который проводился с 3 по 12 декабря. Из 1025 граждан США, которые приняли участие в голосовании, 19% назвали экс-президента США Барака Обаму человеком, которым они восхищались в уходящем году, а за нынешнего президента страны Дональда Трампа проголосовали только 13% участников.

В меньше степени американцы восхищались еще одним бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим и Папой Римским Франциском – по 2% голосов, а также миллиардером Биллом Гейтсом, Сенатором Берни Сандерсом, экс-президентом Биллом Клинтоном, Далай-ламой, экс-вице-президентом США Джо Байденом, бизнесменом Илоном Маском и нынешним вице-президентом Майком Пенсом – которые все получили по одному проценту голосов.