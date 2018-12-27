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 Тело турецкого профессора нашли в Колумбии

Тело турецкого профессора нашли в Колумбии

21:33   27 Декабря 2018
Россия

Масштабную проверку документов по инвалидности организовали в Дагестане

Масштабную проверку документов по инвалидности организовали в Дагестане

Коррупционный скандал в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану в Махачкале закончился масштабной проверкой документов по оформлению инвалидности. В августе задержали бывшего руководителя бюро Магомеда Махачева​​​. По информации следствия, в преступное сообщество во главе с Махачевым входили чиновники бюро медико-социальной экспертизы Дагестана. 

В среду, 26 декабря, исполняющий обязанности руководителя ведомства Шамиль Рамазанов принял граждан и рассмотрел вопросы, касающиеся назначения группы инвалидности, обеспечения средствами ухода за тяжелобольными, передает РИА Новости. В ходе приема затронули вопрос масштабной проверки материалов по оформлению инвалидности.

Шамиль Рамазанов заверил, что процедуры переосвидетельствования проводят в щадящем режиме для граждан, которые действительно нуждаются в социальной помощи. Если у специалистов отсутствуют сомнения в правильности принятого решения об инвалидности, тогда человека не беспокоят.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дагестан #документы #проверка #инвалидность

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