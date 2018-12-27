Экс-министр обороны РФ рассказал о том, как создавался стратегический комплекс «Аванград»

Россия потратила на создание ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» в сотни раз меньше, чем США выделили на создание собственной системы противоракетной обороны.

Об этом в четверг вечером в интервью телеканалу «Росия-24» рассказал постоянный член Совета Безопасности России, бывший министр обороны Сергей Иванов.

В частности, Иванов подчеркнул, что комплекс «Авангард» не нарушает никаких международных соглашений, в том числе российско-американский договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«У нас были испытательные пуски в 2012–2013 годах, они проводились строго в рамках всех международных соглашений, и даже сейчас, с принятием на вооружение «Авангарда», мы не выйдем ни из каких параметров, СНВ-3, например», - заявил он.

Обойтись без крупных затрат на создание комплекса помогло то, что у РВСН уже были несколько десятков не заправленных топливом ракет-носителей УР-100УТТХ, к которым идеально подошел боевой крылатый блок «Авангард» по своим массо-габаритным характеристикам.

Также у России уже имелись позиционные районы для ракетного комплекса, то есть кроме самого блока ничего больше производить не нужно.

При этом Иванов подчеркнул, что Россия, демонстрируя новейшее вооружение, отнюдь не бряцает оружием.