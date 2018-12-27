Американский самолет провел разведку у крымских берегов
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V провел в четверг разведывательный полет у черноморского побережья России.
Об этом в сети микроблогов Twitter сообщает сервис PlaneRadar. Отмечается, что в 7.50 утра по московскому времени Boeing RC-135V вылетел с греческого аэродрома и спустя два часа он находился над побережьем Черного моря. Которое изучал на протяжении четырех часов. В час дня разведчик направился к аэропорту базирования.
09:05 мск.Поменял hex на малазийский поменял позывной на #HARK51 и приступил к разведполёту вдоль Российского???????? побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/GN7gyMQi5N— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 декабря 2018 г.
Там же отмечается, что позже в четверг этот же самолет-разведчик изучал российско-белорусскую границу в районе Калининградской области.
13:20 мск.Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США????????(343d RS/55th WG OF) , #Boeing RC-135V, бортовой номер 64-14844 , позывной #MARIO64, взлетевший с авиабазы Милденхолл, осуществляет разведполёт у границ Калининградской????????области и у границы Белоруссии .#RC135 #USAF pic.twitter.com/RI4m2vqWKd— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 декабря 2018 г.