Американский самолет провел разведку у крымских берегов

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V провел в четверг разведывательный полет у черноморского побережья России.

Об этом в сети микроблогов Twitter сообщает сервис PlaneRadar. Отмечается, что в 7.50 утра по московскому времени Boeing RC-135V вылетел с греческого аэродрома и спустя два часа он находился над побережьем Черного моря. Которое изучал на протяжении четырех часов. В час дня разведчик направился к аэропорту базирования.

09:05 мск.Поменял hex на малазийский поменял позывной на #HARK51 и приступил к разведполёту вдоль Российского???????? побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/GN7gyMQi5N — PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 декабря 2018 г.

Там же отмечается, что позже в четверг этот же самолет-разведчик изучал российско-белорусскую границу в районе Калининградской области.