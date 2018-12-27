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21:04   27 Декабря 2018
Весь мир

Американский самолет провел разведку у крымских берегов

Американский самолет провел разведку у крымских берегов

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V провел в четверг разведывательный полет у черноморского побережья России.

Об этом в сети микроблогов  Twitter сообщает сервис PlaneRadar. Отмечается, что в 7.50 утра по московскому времени Boeing RC-135V вылетел с греческого аэродрома и спустя два часа он находился над побережьем Черного моря. Которое изучал на протяжении четырех часов. В час дня разведчик направился к аэропорту базирования.

 

Там же отмечается, что позже в четверг этот же самолет-разведчик изучал российско-белорусскую границу в районе Калининградской области.

 

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Автор: Александр Люблинский
#крым #разведка #самолет-разведчик #ввссша #черноеморе

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