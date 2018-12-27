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 Тело турецкого профессора нашли в Колумбии

Тело турецкого профессора нашли в Колумбии

20:48   27 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Президент Украины принял верительные грамоты от послов Венгрии, Индии и Ирана

Президент Украины принял верительные грамоты от послов Венгрии, Индии и Ирана

Украинский лидер Петр Порошенко в четверг, 27 декабря, принял верительные грамоты у венгерского, индийского и иранского послов. Президент Украины пообщался с послом Венгрии Иштваном Ийдярто о возможных шагах с целью решения чувствительных вопросов между Киевом и Будапештом.

Порошенко и посол Индии Партх Сатпатхи обсудили активизацию политического диалога Киева и Нью-Дели на высшем уровне, а также торгово-экономическое, инвестиционное и военно-техническое сотрудничество. Президент Украины и посол Ирана Манучехр Моради поговорили о взаимодействии стран в рамках ООН.

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Автор: Анатолий Кубарев
#порошенко #украина #иран #индия #венгрия

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