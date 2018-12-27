Президент Украины принял верительные грамоты от послов Венгрии, Индии и Ирана
Украинский лидер Петр Порошенко в четверг, 27 декабря, принял верительные грамоты у венгерского, индийского и иранского послов. Президент Украины пообщался с послом Венгрии Иштваном Ийдярто о возможных шагах с целью решения чувствительных вопросов между Киевом и Будапештом.
Порошенко и посол Индии Партх Сатпатхи обсудили активизацию политического диалога Киева и Нью-Дели на высшем уровне, а также торгово-экономическое, инвестиционное и военно-техническое сотрудничество. Президент Украины и посол Ирана Манучехр Моради поговорили о взаимодействии стран в рамках ООН.
Прийняв вірчі грамоти від послів низки іноземних держав: Посла Індії – П.Сатпатхі, Посла Угорщини – І.Ійдярто та Посла Ісламської Республіки Іран в Україні – М.Мораді. pic.twitter.com/u0I211bZT8— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 декабря 2018 г.