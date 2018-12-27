Полиция Вены: Нападение на церковь совершенно точно не было терактом

Венская полиция, которая расследует обстоятельства произошедшего в четверг вечером нападения на церковь, в ходе которого пострадали несколько монахов, исключила террористическую составляющую инцидента.

Об этом, приводя данные источника в правоохранительных органах австрийской столицы, сообщает агентство ТАСС.

«Точная причина произошедшего пока неизвестна. Возможный террористический мотив в любом случае исключен», - говорится в сообщении полиции.

О задержании злоумышленников, которым удалось скрыться после нападения на церковь в Вене, на данный момент не сообщается.

Напомним: ранее в четверг сообщалось, что в 21-м районе Вены неизвестные совершили нападение на прихожан местной церкви. Отмечалось, что злоумышленники ограбили прихожан, ранили несколько человек, после чего сумели сбежать с места преступления. Для их поимки в Вене был объявлен «план перехват».