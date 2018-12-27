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Тело турецкого профессора нашли в Колумбии

20:34   27 Декабря 2018
Россия

Бессветофорное движение между Москвой и Красногорском откроют 29 декабря

Бессветофорное движение между Москвой и Красногорском откроют 29 декабря

Движение по транспортной развязке на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе в подмосковном Красногорске будет открыто 29 декабря, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. По его словам, бессветофорное движение запустят по путепроводу основного хода из столицы в Красногорск и обратно по Волоколамскому шоссе.

«29 декабря мы готовы открыть движение», — сказал Гержик.

Министр добавил, что движение без светофоров откроют по съезду с Ильинского на Волоколамское шоссе, чтобы улучшить транспортную ситуацию в Красногорске. Объект полностью введут в эксплуатацию к лету 2019 года. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #общество #красногорск #бессветофорное движение

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