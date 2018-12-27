Бессветофорное движение между Москвой и Красногорском откроют 29 декабря
Движение по транспортной развязке на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе в подмосковном Красногорске будет открыто 29 декабря, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. По его словам, бессветофорное движение запустят по путепроводу основного хода из столицы в Красногорск и обратно по Волоколамскому шоссе.
«29 декабря мы готовы открыть движение», — сказал Гержик.
Министр добавил, что движение без светофоров откроют по съезду с Ильинского на Волоколамское шоссе, чтобы улучшить транспортную ситуацию в Красногорске. Объект полностью введут в эксплуатацию к лету 2019 года.
Министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области назначен Алексей Гержик. Сегодня об этом объявил губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства. pic.twitter.com/trmr2xTD5s— МТДИ МО (@mtdimo) 25 сентября 2018 г.