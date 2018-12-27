Путин на предновогоднем вечере пожелал россиянам любви и счастья
Президент РФ Владимир Путин, посетив в четверг вечером Большой театр, где проходил торжественный предновогодний вечер, обратился со сцены к жителям страны и пожелал им в наступающем году счастья, здоровья, мира и процветания великой Родины.
Глава государства отметил в своем выступлении, что уходящий год был для каждого «особенным и разным»:
«Но все же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне. Я имею в виду и внутриполитические события и реализацию значимых проектов, событий: Крымских мост, чемпионат мира по футболу», - напомнил президент.
Путин поблагодарил российских военнослужащих, которые в ходе военных учений и участвуя в боевых действиях за рубежом показали свой профессионализм, а также проявили мужество и отвагу. Также президент отметил успехи российских учителей и медиков в уходящем году.
«Мы готовы вместе уверенно идти вперед, отвечать на любые вызовы, решать прорывные задачи, добиваться успеха во благо России и народа, — сказал глава государства», - подчеркнул он.