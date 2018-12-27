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Тело турецкого профессора нашли в Колумбии

20:15   27 Декабря 2018
Россия

Центр развития социальных технологий создадут в Москве

Центр развития социальных технологий создадут в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 27 декабря, поручил создать «Московский центр развития социальных технологий», чтобы повысить качество предоставления соцуслуг. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале мэра и правительства Москвы. 

Собянин предложил закрепить за центром развития социальных технологий имущество «на праве оперативного управления в установленном порядке». Согласно распоряжению, цель центра — реализовать проекты, направленные на повышение эффективности социальных учреждений Москвы, и предоставить социальные услуги с учетом мировых стандартов и требований.

Число сотрудников «Московского центра социального развития» установили в количестве 100 человек с годовым фондом оплаты труда в 147 тысяч рублей. Проконтролирует выполнение распоряжения Собянина заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #собянин #общество #социальные услуги

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