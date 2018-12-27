Центр развития социальных технологий создадут в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 27 декабря, поручил создать «Московский центр развития социальных технологий», чтобы повысить качество предоставления соцуслуг. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Собянин предложил закрепить за центром развития социальных технологий имущество «на праве оперативного управления в установленном порядке». Согласно распоряжению, цель центра — реализовать проекты, направленные на повышение эффективности социальных учреждений Москвы, и предоставить социальные услуги с учетом мировых стандартов и требований.

Число сотрудников «Московского центра социального развития» установили в количестве 100 человек с годовым фондом оплаты труда в 147 тысяч рублей. Проконтролирует выполнение распоряжения Собянина заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.