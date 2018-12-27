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Тело турецкого профессора нашли в Колумбии

20:18   27 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Кандидатов в депутаты Верховной Рады обяжут проходить осмотр у психиатра

Кандидатов в депутаты Верховной Рады обяжут проходить осмотр у психиатра

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается обязать кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины проходить наркологический и психиатрический контроль.

Об этом в четверг вечером сообщает РИА Новости. Согласно тексту проекта закона, поправки о необходимости подвергать кандидатов в депутаты осмотру у психиатра и нарколога предлагается внести в нормативный акт «О выборах народных депутатов Украины».

При этом отмечается, что на данный момент ни текст зарегистрированного законопроекта, ни сопроводительные документы не опубликованы.

Очередные выборы в украинский парламент назначены на осень 2019 года.

Напомним : ранее СМИ сообщили, что депутаты верховной Рады полным составом нарушили принятый ими же закон, уйдя на каникулы до того, как было отменено военное положение, введенное в десяти областях Украины.

Кандидатов в депутаты Верховной Рады обяжут проходить осмотр у психиатра

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Автор: Александр Люблинский
#украина #законопроект #депутаты #верховнаярада #осмотрупсихиатра

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