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Прихожане церкви в Вене подверглись нападению неизвестных

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20:02   27 Декабря 2018
Весь мир

Прихожане церкви в Вене подверглись нападению неизвестных

Прихожане церкви в Вене подверглись нападению неизвестных

Полиция Вены объявила «план перехват» для поимки неизвестных, совершивших в четверг вечером нападение на прихожан церкви в 21-м районе австрийской столицы.

Об этом сообщает агентство ТАСС, приводя данные венских правоохранительных органов. В частности, сообщается, что неизвестные злоумышленники  ограбили прихожан церкви, после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате нападения и ограбления, как отмечается, пострадали несколько человек.

Подробности инцидента в настоящее время уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
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