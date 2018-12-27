Прихожане церкви в Вене подверглись нападению неизвестных

Полиция Вены объявила «план перехват» для поимки неизвестных, совершивших в четверг вечером нападение на прихожан церкви в 21-м районе австрийской столицы.

Об этом сообщает агентство ТАСС, приводя данные венских правоохранительных органов. В частности, сообщается, что неизвестные злоумышленники ограбили прихожан церкви, после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате нападения и ограбления, как отмечается, пострадали несколько человек.

Подробности инцидента в настоящее время уточняются.