Посольство САР в Иордании призвало увеличить дипсостав в Дамаске

Поверенный в делах посольства Сирии в Аммане Айман Аллюш заявил о необходимости увеличить дипломатический состав посольства Иордании в Дамаске. По его словам, Амман пожелал, чтобы посольство Иордании в Сирии представили в полном составе​​​, передает РИА Новости.

Сейчас в посольстве Иордании в САР работают административные сотрудники, которым дали дипломатические ранги. Министерство иностранных дел Иордании инициировало повышение уровня представительства и, соответственно, сотрудников.

Поверенный добавил, что дипсостав сирийского посольства в Иордании представлен семью-восемью дипломатами. Аллюш напомнил о "положительных посланиях" о назначении посла САР в Иордании, однако четких политических шагов по этому вопросу еще не сделали.