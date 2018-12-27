Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Центр развития социальных технологий создадут в Москве

Центр развития социальных технологий создадут в Москве

Подмосковье привлекло 29 инвесторов в 2018 году

Подмосковье привлекло 29 инвесторов в 2018 году
Центризбирком Украины утвердил 31 декабря днем начала избирательной компании

Центризбирком Украины утвердил 31 декабря днем начала избирательной компании

 Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара
Прихожане церкви в Вене подверглись нападению неизвестных

Прихожане церкви в Вене подверглись нападению неизвестных

 Посольство САР в Иордании призвало увеличить дипсостав в Дамаске

Посольство САР в Иордании призвало увеличить дипсостав в Дамаске
Центр развития социальных технологий создадут в Москве

Центр развития социальных технологий создадут в Москве

Подмосковье привлекло 29 инвесторов в 2018 году

Подмосковье привлекло 29 инвесторов в 2018 году
Центризбирком Украины утвердил 31 декабря днем начала избирательной компании

Центризбирком Украины утвердил 31 декабря днем начала избирательной компании

 Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара
Прихожане церкви в Вене подверглись нападению неизвестных

Прихожане церкви в Вене подверглись нападению неизвестных

 Посольство САР в Иордании призвало увеличить дипсостав в Дамаске

Посольство САР в Иордании призвало увеличить дипсостав в Дамаске
19:51   27 Декабря 2018
Сирия

Посольство САР в Иордании призвало увеличить дипсостав в Дамаске

Посольство САР в Иордании призвало увеличить дипсостав в Дамаске

Поверенный в делах посольства Сирии в Аммане Айман Аллюш заявил о необходимости увеличить дипломатический состав посольства Иордании в Дамаске. По его словам, Амман пожелал, чтобы посольство Иордании в Сирии представили в полном составе​​​, передает РИА Новости.

Сейчас в посольстве Иордании в САР работают административные сотрудники, которым дали дипломатические ранги. Министерство иностранных дел Иордании инициировало повышение уровня представительства и, соответственно, сотрудников. 

Поверенный добавил, что дипсостав сирийского посольства в Иордании представлен семью-восемью дипломатами. Аллюш напомнил о "положительных посланиях" о назначении посла САР в Иордании, однако четких политических шагов по этому вопросу еще не сделали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #дамаск #посольство #иордания

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...