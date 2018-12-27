Центризбирком Украины утвердил 31 декабря днем начала избирательной компании

Президентская компания на Украине стартует 31 декабря. Эта дата была утверждена Центральной избирательной комиссией страны на прошедшем в четверг заседании.

Об утверждении даты начала президентской гонки сообщает телеканал «112 Украина», отмечая, что кандидатам на высший пост страны разрешается вести агитацию со следующего дня после регистрации и до полуночи 29 марта 2019 года.

30 марта 2019 года объявлен на Украине днем тишины, а 31 марта состоятся президентские выборы. Результаты голосования должны быть подсчитаны и объявлены не позднее 10 апреля. Если же ни один из кандидатов не сможет в первом туре набрать более 50% голосов избирателей, то 21 апреля будет назначен второй тур выборов, в котором за пост президента Украины поборются два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.