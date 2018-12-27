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19:54   27 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Центризбирком Украины утвердил 31 декабря днем начала избирательной компании

Центризбирком Украины утвердил 31 декабря днем начала избирательной компании

Президентская компания на Украине стартует 31 декабря. Эта дата была утверждена Центральной избирательной комиссией страны на прошедшем в четверг заседании.

Об утверждении даты начала президентской гонки сообщает телеканал «112 Украина», отмечая, что кандидатам на высший пост страны разрешается вести агитацию со следующего дня после регистрации и до полуночи 29 марта 2019 года.

30 марта 2019 года объявлен на Украине днем тишины, а 31 марта состоятся президентские выборы. Результаты голосования должны быть подсчитаны и объявлены не позднее 10 апреля. Если же ни один из кандидатов не сможет в первом туре набрать более 50% голосов избирателей, то 21 апреля будет назначен второй тур выборов, в котором за пост президента Украины поборются два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

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Автор: Александр Люблинский
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