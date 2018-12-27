Подмосковье привлекло 29 инвесторов в 2018 году

Министерство инвестиций и инноваций Московской области сообщило, что Подмосковье привлекло 29 новых инвесторов в 2018 году. По информации Мининвеста МО, из 29 инвесторов, которых привлекли при участии Корпорации развития Московской области в Подмосковье, у семи компаний объем инвестиций более миллиарда рублей​​​.

Исполняющий обязанности генерального директора КРМО Антон Афанасьев отметил, что также привлекли девять компаний с участием иностранного капитала. Общий объем заявленных инвестиций по проектам в 2018 году превысил 19 миллиардов рублей. Благодаря новым производственным объектам появится около четырех тысяч рабочих мест.