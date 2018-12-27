Подмосковье привлекло 29 инвесторов в 2018 году
Министерство инвестиций и инноваций Московской области сообщило, что Подмосковье привлекло 29 новых инвесторов в 2018 году. По информации Мининвеста МО, из 29 инвесторов, которых привлекли при участии Корпорации развития Московской области в Подмосковье, у семи компаний объем инвестиций более миллиарда рублей.
Исполняющий обязанности генерального директора КРМО Антон Афанасьев отметил, что также привлекли девять компаний с участием иностранного капитала. Общий объем заявленных инвестиций по проектам в 2018 году превысил 19 миллиардов рублей. Благодаря новым производственным объектам появится около четырех тысяч рабочих мест.
Победителями проекта "Территории роста" стали восемь муниципалитетов Подмосковья, они получат денежную поддержку от региональных властей. Балашиха (плюс Реутов) стала победителем в номинации «Редевелопмент... https://t.co/46Nhm4R19b— Мининвест МО (@MinInvest_MR) 27 декабря 2018 г.