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19:31   27 Декабря 2018
Весь мир

Столтенберг собирается в 2019 году посетить с визитом Грузию

Столтенберг собирается в 2019 году посетить с визитом Грузию

Визит генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Грузию намечен на март 2019 года с тем, чтобы он мог ознакомиться с ходом учений «НАТО - Грузия 2019».

Об этом в четверг заявил грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани, слова которого приводит телеканал Maestro.

«Сотрудничество Грузии с НАТО в будущем году будет расширяться, этому процессу будут содействовать и визиты делегаций нашей страны и альянса, в марте 2019 года Грузию посетит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг», - подчеркнул министр.

Проведение учений «НАТО – Грузия 2019» было запланировано на конференции, состоявшейся в Тбилиси в октябре текущего года. По словам главы Минобороны Грузии данные учения будут проведены в рамках Существенного пакета грузинско-натовского сотрудничества, который был принят в 2014 году на саммита Альянса в Уэльсе.

Столтенберг собирается в 2019 году посетить с визитом Грузию

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Автор: Александр Люблинский
#нато #учения #грузия #столтенберг #визит

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