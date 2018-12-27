Столтенберг собирается в 2019 году посетить с визитом Грузию

Визит генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Грузию намечен на март 2019 года с тем, чтобы он мог ознакомиться с ходом учений «НАТО - Грузия 2019».

Об этом в четверг заявил грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани, слова которого приводит телеканал Maestro.

«Сотрудничество Грузии с НАТО в будущем году будет расширяться, этому процессу будут содействовать и визиты делегаций нашей страны и альянса, в марте 2019 года Грузию посетит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг», - подчеркнул министр.

Проведение учений «НАТО – Грузия 2019» было запланировано на конференции, состоявшейся в Тбилиси в октябре текущего года. По словам главы Минобороны Грузии данные учения будут проведены в рамках Существенного пакета грузинско-натовского сотрудничества, который был принят в 2014 году на саммита Альянса в Уэльсе.