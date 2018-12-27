Американка беспокоилась в Facebook о детях и села за это в тюрьму

Жительница Огайо Эрин Кроган услышала от детей, что кто-то пронес оружие в школу и написала об этом пост. За это ее приговорили к трем дням заключения и домашнему аресту с запретом использования соцсетей на год.

Заседание под председательством судьи Дэвида Фиша прошло на прошлой недели в Огайо. Под арестом оказалась мать, активистка и правозащитница Кроган, передает издание Reason.

Итак, история эта началась еще в прошлом году, когда женщина отправилась встречать дочь из школы. На автобусной остановке она услышала историю об ученике с оружием, которой поделился мальчик, учащийся с ее ребенком в одном учебном заведении. За объяснением Кроган обратилась к учительнице, но та все опровергла. Впрочем, одноклассница ее дочери также настаивала на том, что видела в школе девочку с оружием.

В феврале 2018 года, после истории с массовой стрельбой в средней школе в Паркленде (штат Флорида), Кроган опубликовала запись в Facebook и рассказала о странной истории детей.

«Несколько месяцев студентка принесла в школу пистолет», - написала она в группе Portage Lakes Rocks (название школы - прим.ред.).

Так, началось ее трехдневной путешествие в места не столь отдаленные. Публикацию заметили другие родители, чьи дети посещают местную школу. И забили тревогу. Дошли до школьной администрации, виноватой осталась Кроган. Пользователи сети отмечают, что женщине повезло задержаться в тюрьме лишь на три дня. По закону штата за «разжигание паники» ей сулил штраф в размере тысячи долларов и заключение до полугода.

«Если распространение фальшивых новостей на Facebook является преступлением в Огайо, им понадобятся новые тюрьмы», - комментируют инцидент местные жители.

Кроган известная в Огайо личность, под ее руководством действует общественная организация, которая помогает малоимущим семьям. Женщина координирует работу волонтеров, которые разносят бедным еду и одежду.

Запрет на использование соцсетей не позволяют ей продолжить благое дело, ведь перед лицом Фемиды ей отказали в этом поощрении. Судья Фиш предложил женщине найти для ведения аккаунта другого человека, чем вызвал шквал критики в интернете. Не смутила судью и первая поправка Конституции США, которая провозглашает свободу слова.

Борьбу с фейками соцсеть Цукерберга развернула после выборов президента США в 2016 году. Еще до этого страну захватила массовая истерия, демократы обвиняли республиканцев во лжи, они же в ответ подвергали сомнению психическом здоровье либералов. Но крайней, как и в истории Кроган, оказался третий – Россия. Воспользовавшись испробованным методом Холодной войны, во всем обвинили Москву.

В качестве оружия выбрали Facebook, без разбору блокирующий российские паблики. Критерии достоверности руководство соцсети четко не сформулировало. Опытным путем пользователи выяснили, что неамериканцам не стоит писать о США. Впрочем и американцы в зоне риска. За активную поддержку президента Дональда Трампа им грозит бан. Примечательно, что избавиться от троллей, которые на выборах в Конргесс 2018 года оказались только с виду русскими, соцсети так и не удалось.