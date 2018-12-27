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19:08   27 Декабря 2018
Россия

РФ и Эстония не обсудили новые составляющие в расчетах за электроэнергию

РФ и Эстония не обсудили новые составляющие в расчетах за электроэнергию

Министерство энергетики РФ в четверг, 27 декабря, сообщило, что Москва и Таллин не обсудили включение новых составляющих в расчеты за электроэнергию, в частности, плату за регулирование частоты в электросетях после создания в Калининградской области независимой энергосистемы, передает РИА Новости.

Глава оператора эстонской электросети Elering Таави Вескимяги сообщил, что РФ может выставить Таллину счет за регулирование частоты в электросетях​​​. По его словам, после создания в Калининграде независимой энергосистемы российской стороне не нужны страны Балтии для регулирования частоты в калининградских электросетях.

Таллин до синхронизации эстонской системы с Западной Европой, которую запланировали на 2025 год, по-прежнему нуждается в регулировке частоты, поэтому Москва может выставить за это счет. По оценке главы Elering, счет за электроэнергию может составить 30 миллионов евро ежегодно.

Министерство энергетики РФ выступило за конструктивное взаимодействие стран-участниц электрического кольца —  Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва. Однако каких-либо переговоров с эстонской стороной о возможной оплате услуги поддержания частоты не проводили.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #эстония #минэнерго

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