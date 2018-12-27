Президент Колумбии подтвердил, что его встреча с Помпео назначена на 2 января

Колумбийский президент Иван Дуке сообщил, что намерен встретиться с государственным секретарем США Майком Помпео, чтобы обсудить с ним двусторонние торговые связи, отношения между Колумбией и Венесуэлой, а также вопросы безопасности в регионе.

Заявление президента Колумбии в четверг приводит телеканал Canal1. По словам Дуке, в ходе предстоящей встречи планируется обсудить вопросы безопасности и правопорядка, а также политику, направленную на борьбу с наркотрафиком. Также Дуке отметил, что они с Помпео подтвердили обоюдную приверженность укреплению торговых связей и сотрудничеству двух стран.

«Помпео разделяет наши опасения в связи с диктатурой в Венесуэле, гуманитарным и миграционным кризисами», - добавил глава государства, отметив, что в ходе встречи с Помпео планирует также обдумать, к каким последствиям в регионе приведет ситуация, сложившаяся в Венесуэле.

Встреча президента Колумбии Ивана Дуке с госсекретарем США Майком Помпео пройдет в его резиденции для официальных визитов в городе Картахена.