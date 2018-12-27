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18:54   27 Декабря 2018
Россия

РФ рассматривает возможность экспорта зерна в Боливию — Россельхознадзор

РФ рассматривает возможность экспорта зерна в Боливию — Россельхознадзор

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в четверг, 27 декабря, сообщила, что Россия рассматривает возможность экспорта зерна и продуктов переработки в Боливию. Вопрос обсудили на рабочей встрече главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и посла Боливии в РФ Уго Вильярроэль Сенсано​​​.

Россельхознадзор попросил боливийское посольство помочь получить импортные требования к зерну. Соответствующий запрос направили в компетентное ведомство Боливии. Данкверт и Сенсано​​​ также обсудили налаживание научно-технического сотрудничества Москвы и Ла-Пас, обмен знаниями и опытом между научными институтами РФ и Боливии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экспорт #россельхознадзор #зерно #боливия

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