РЖД испытали беспилотные авиасистемы мониторинга

Специалисты АО «НИИАС» — ведущий научно-исследовательский институт РЖД — оценили возможности беспилотных воздушных судов для мониторинга обстановки при ликвидации ЧС на железной дороге. Испытания отечественных и зарубежных авиадронов прошли в Туапсе и Томске.

Как рассказал в Управлении корпоративных коммуникаций «НИИАС» эксперты провели испытания беспилотников самолетного и мультикоптерного типа. В их числе компании Геоскан, Zala Aero Group, SZ DGI Technology Co, Ltd. Специалисты проверяли способность беспилотников долететь до места аварии в радиусе 100-150 километров и передать в режиме on-line «картинку» для штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, расположенного в Москве. Дополнительно тестировались возможности работы аппаратов непосредственно на месте происшествия в составе восстановительного поезда.

В Томске Сибирское отделение Фонда перспективных исследований в рамках проекта «Тайга» создает на территории области полигон испытания беспилотников для различных потребителей от нефтяников до сетевиков. Одними из первых испытателей стали специалисты АО «НИИАС». На первом этапе они проверяли технические характеристики дронов. Было важно убедиться, что беспилотные аппараты действительно бесперебойно работают при отрицательных температурах и летают на заявленные производителями расстояния.

Второй этап проводили в Туапсе — совершенно иной климатической зоне, к тому же представляющей собой горную местность, которая экранирует радиосигнал передачи данных и управления дронами. Там важно было убедиться, что аппараты способны работать автономно, без участия внешнего оператора. В Туапсе дроны испытывались в составе восстановительного поезда ОАО «РЖД». Специалисты проверяли возможность передачи потокового видео с беспилотников в Ситуационный центр мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО «РЖД» через спутниковые терминалы и по каналам сотовой связи. Пока оператор управлял дроном, эксперты управляли его камерой из Москвы, фиксируя обстановку, осматривая местность под разными углами.

Попутно выяснялась степень помехоустойчивости аппаратов при работе в зоне контактной сети с одной стороны и отсутствия воздействия беспилотников на поездную радиосвязь с другой.

В перспективе с помощью таких аппаратов можно будет создавать трехмерные модели места аварии, позволяющие выяснить и проанализировать ее причины, разработать оперативный план аварийных работ. Их использование поможет создавать виртуальные тренажеры для работников восстановительных поездов для отработки действий по ликвидации последствий происшествий на реальных примерах.