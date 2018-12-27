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18:46   27 Декабря 2018
Россия

Два бесплатных катка откроют в парке «Сокольники»

Два бесплатных катка откроют в парке «Сокольники»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в субботу, 29 декабря, в парке «Сокольники» откроют бесплатный каток с естественным льдом «Гигант» и «Сказка в лесу». По его словам, в пункте проката можно арендовать коньки и защитную экипировку, там же установят сушку и гардероб. 

В столичных парках откроют 41 каток с искусственным и натуральным льдом. Москвичам и гостям столицы можно бесплатно покататься на 14 катках в 12 парках. Первые катки с натуральным льдом открыли в середине декабря в Измайловском и Перовском парках, а также на территории памятника садово-паркового искусства «Эрмитаж».

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #собянин #сокольники #каток

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