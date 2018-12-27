Минтранс: Инвестиции в Крымский мост окупятся к 2035 году

Средства, вложенные в строительство Крымского моста, окупятся за счет экономии потребителей к 2035 году.Такой прогноз представил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

В частности, он заявил, что с момента открытия автомобильной части моста – с 16 мая по 30 октября – по мосту прошло 3,3 миллиона автомобилей. К маю 2019 года, по словам главы Минтранса, ожидается, что по переправе пройдет еще 1,7 миллиона машин.

«Мы посчитали: те вложения, которые государство в мост направило, и тот эффект, который принесла экономике возможность передвигаться автотранспортом напрямую, - экономия потребителей после ввода автодорожной составляющей моста составляет порядка 11 миллиардов рублей в год», - пояснил министр, отметив, что, таким образом, к 2035 году стоимость моста будет возвращена благодаря экономии потребителей.

Напомним: работами по проектированию автомобильной и железнодорожной полос Крымского моста с 2015 года занимается АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург». Его строительство осуществляют заказчик строительства ФКУ Упрдор «Тамань» и подрядчик ООО «Стройгазмонтаж». Стоимость проекта с 2015 года в ценах соответствующих лет составляет в общей сложности 227,92 миллиарда рублей.