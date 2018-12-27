Бут рассказал, что отказался пойти на сделку с властями США

Гражданин России Виктор Бут, который отбывает в США 25-летний тюремный срок по обвинению в незаконных поставках оружия, заявил, что не намерен заключать с американскими властями сделку ради более раннего освобождения.

Об этом в четверг сообщает агентство ТАСС.

«Что касается сделок с американским правосудием... то американская система правосудия не просто глуха и слепа, но и, видимо, выжила из ума», - заявил россиянин в интервью агентству.

При этом Бут заявил, что предоставленные американской стороной адвокаты предлагали ему различные более раннее освобождения и варианты защиты, в том числе «зеленую карту», если он даст провокационные показания против российских властей. По словам россиянина, адвокаты предлагали ему это через жену и других членов семьи, но он ответил отказом.

Также Бут, который ранее в интервью газете «Известия» пожаловался на проблемы со здоровьем из-за неправильного питания в американской тюрьме, заявил, что никогда не обсуждал с представителями местных властей какие-либо возможности своего обмена.