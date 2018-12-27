АЭС РФ выполнили госзадание по выработке электроэнергии

Филиалы российской энергетической компании «Росэнергоатом» выполнили государственное задание 2018 года по выработке электроэнергии и балансовое задание Федеральной антимонопольной службы в объеме свыше 201 миллиарда киловатт-часов. Доля атомной генерации в общем энергобалансе России превысила 18 процентов от всего объема выработки электроэнергии.

Каждая пятая лампочка в стране горит от энергии, которую выработали атомные станции, уточнили в «Росэнергоатом». Добиться высоких показателей работы атомных станций концерна получилось за счет эффективного и устойчивого выполнения графика нагрузки энергоблоков АЭС, оптимизации сроков проведения ремонтных кампаний и повышения эффективности работы энергоблоков.