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18:33   27 Декабря 2018
Россия

АЭС РФ выполнили госзадание по выработке электроэнергии

АЭС РФ выполнили госзадание по выработке электроэнергии

Филиалы российской энергетической компании «Росэнергоатом» выполнили государственное задание 2018 года по выработке электроэнергии и балансовое задание Федеральной антимонопольной службы в объеме свыше 201 миллиарда киловатт-часов. Доля атомной генерации в общем энергобалансе России превысила 18 процентов от всего объема выработки электроэнергии.

Каждая пятая лампочка в стране горит от энергии, которую выработали атомные станции, уточнили в «Росэнергоатом». Добиться высоких показателей работы атомных станций концерна получилось за счет эффективного и устойчивого выполнения графика нагрузки энергоблоков АЭС, оптимизации сроков проведения ремонтных кампаний и повышения эффективности работы энергоблоков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #аэс #росэнергоатом

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