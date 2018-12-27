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18:13   27 Декабря 2018
Россия

Все 26 запущенных с Восточного иностранных спутников вышли на связь

Все 26 запущенных с Восточного иностранных спутников вышли на связь

Четвертый пуск ракеты-носителя «Союз» с гражданского космодрома «Восточный» можно считать успешным — все иностранные спутники, выведенные им на орбиту, вышли на связь. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил агентству представитель компании-оператора «Главкосмос Пусковые услуги», космический корабль успешно вывел на заданные орбиты все российские и иностранные спутники.

Основную полезную нагрузку ракеты-носителя «Союз-2» составили два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Капонус-В» (№5 и №6).

Это был четвертый пуск с первого российского гражданского космодрома Восточный. Это также был 17-й и последний в этом году российский космический пуск. Спутники GRUS, Sparrow, UWE-4, iSAT и восемь аппаратов типа Lemur ракета несла в качестве попутной полезной нагрузки.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #роскосмос #союз 2

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