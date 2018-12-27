Путин обновил перечень из 16 рабочих групп Госсовета по разным направлениям

Президент РФ Владимир Путин утвердил в четверг положение о рабочих группах Государственного совета, обновил список групп и назначил их руководителей.

Об этом сообщается на сайте правовой информации, где опубликовано соответствующее распоряжение президента.

Из документа следует, что в составе Государственного совета будет действовать 16 рабочих групп по различным направлениям, каждая из которых подготовит доклад. Руководителями групп Путин назначил губернаторов регионов, с которым он ранее он провел встречу в Кремле.

Заседания рабочих групп будут проводится не реже одного раза в месяц. Об этом говорится в опубликованном документе. Там же прописаны полномочия рабочих групп, их функции, порядок принятия решений в ходе заседаний и другие формальности.