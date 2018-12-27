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18:22   27 Декабря 2018
Россия

Путин обновил перечень из 16 рабочих групп Госсовета по разным направлениям

Путин обновил перечень из 16 рабочих групп Госсовета по разным направлениям

Президент РФ Владимир Путин  утвердил в четверг положение о рабочих группах Государственного совета, обновил список групп и назначил их руководителей.

Об этом сообщается на сайте правовой информации, где опубликовано соответствующее распоряжение президента.

Из документа следует, что в составе Государственного совета будет действовать 16 рабочих групп по различным направлениям, каждая из которых подготовит доклад. Руководителями групп Путин назначил губернаторов регионов, с которым он ранее он провел встречу в Кремле.

Заседания рабочих групп будут проводится не реже одного раза в месяц. Об этом говорится в опубликованном документе. Там же прописаны полномочия рабочих групп, их функции, порядок принятия решений в ходе заседаний и другие формальности.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #госсовет #руководители #губернаторы #рабочиегруппы

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