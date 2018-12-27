«Вертолеты России» заключили в Юго-Восточной Азии миллионные контракты
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский подчеркнул, что речь идет как о «твердых», так и о «мягких» сделках. По его словам, российский вертолетостроительный холдинг в рамках демонстрационного тура по Юго-Восточной Азии заключили контракты по продаже вертолетов на сумму более полумиллиарда долларов.
«В целом по демо-туру мы собрали достаточное количество заявок», — отметил Богинский.
Глава холдинга рассказал ТАСС, что в Китае заключили твердый контракт на 20 российских вертолетов «Ансат», также в рамках тура собрали «мягких контрактов» еще на 30 вертолетов этой модели для Вьетнама, Таиланда, Камбоджи и Малайзии.
«Вертолеты России» завершили демотур по странам Юго-Восточной Азии, во время которого холдинг получил более 70 заказов на вертолеты #Ми171А2 и #Ансат.https://t.co/TcrwcfmDrS pic.twitter.com/dayQT4PZYh— Rostec (@RostecRussia) 4 декабря 2018 г.