Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
АЭС РФ выполнили госзадание по выработке электроэнергии

АЭС РФ выполнили госзадание по выработке электроэнергии

 Путин обновил перечень из 16 рабочих групп Госсовета по разным направлениям

Путин обновил перечень из 16 рабочих групп Госсовета по разным направлениям
Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

 Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко
«Черная пантера» стала лучшим фильмом 2018 года по версии Rotten Tomatoes

«Черная пантера» стала лучшим фильмом 2018 года по версии Rotten Tomatoes

 Президент Южной Кореи по-русски поздравил Путина и всех россиян с Новым годом

Президент Южной Кореи по-русски поздравил Путина и всех россиян с Новым годом
АЭС РФ выполнили госзадание по выработке электроэнергии

АЭС РФ выполнили госзадание по выработке электроэнергии

 Путин обновил перечень из 16 рабочих групп Госсовета по разным направлениям

Путин обновил перечень из 16 рабочих групп Госсовета по разным направлениям
Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

 Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко
«Черная пантера» стала лучшим фильмом 2018 года по версии Rotten Tomatoes

«Черная пантера» стала лучшим фильмом 2018 года по версии Rotten Tomatoes

 Президент Южной Кореи по-русски поздравил Путина и всех россиян с Новым годом

Президент Южной Кореи по-русски поздравил Путина и всех россиян с Новым годом
18:06   27 Декабря 2018
Россия

«Вертолеты России» заключили в Юго-Восточной Азии миллионные контракты

«Вертолеты России» заключили в Юго-Восточной Азии миллионные контракты

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский подчеркнул, что речь идет как о «твердых», так и о «мягких» сделках. По его словам, российский вертолетостроительный холдинг в рамках демонстрационного тура по Юго-Восточной Азии заключили контракты по продаже вертолетов на сумму более полумиллиарда долларов.  

«В целом по демо-туру мы собрали достаточное количество заявок», — отметил Богинский.

Глава холдинга рассказал ТАСС, что в Китае заключили твердый контракт на 20 российских вертолетов «Ансат», также в рамках тура собрали «мягких контрактов» еще на 30 вертолетов этой модели для Вьетнама, Таиланда, Камбоджи и Малайзии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #китай #контракт #вертолеты россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...