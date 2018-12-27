Беглов выделит на развитие Кронштадта 47 миллиардов рублей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление, корректирующее государственную программу «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга». Акцент в программе сделан на развитие Кронштадта и подготовку Главного военно-морского парада.

Как пишут «Невские новости», на государственную программу 2018-2023 годов будет потрачено 47 256 444,9 тысячи рублей. Александр Беглов отметил, что Кронштадт обладает огромным туристическим потенциалом. По его словам, перед Петербургом стоит задача превратить его в культурный центр национального и международного уровня.

«Для этого у нас имеются все ресурсы, — заверил Беглов. — Город принимает Главный военно-морской парад в День ВМФ, планируется проведение на его территории Международного военно-морского салона и создание военно-патриотического парка культуры и отдыха».

Часть Главного военно-морского парада страны традиционно проводится в Кронштадте. Там проходят наиболее крупные военные корабли.