Провайдеры сайтов группы «Кэшбери» знают о блокировке — Роскомнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций напомнила, что в ноябре суд признал информацию на сайтах группы «Кэшбери» запрещенной к распространению на территории РФ. Ростовское управление Роскомнадзора направило провайдеру хостинга сайтов группы «Кэшбери» уведомление с требованием заблокировать два сайта группы.

Заместитель руководителя управления Андрей Романов отметил, что Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал информацию, которую распространяют на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com, запрещенной в РФ. В среду, 26 декабря, интернет-страницы внесли в Единый реестр, передает ТАСС.