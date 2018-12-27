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17:53   27 Декабря 2018
Россия

Провайдеры сайтов группы «Кэшбери» знают о блокировке — Роскомнадзор

Провайдеры сайтов группы «Кэшбери» знают о блокировке — Роскомнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций напомнила, что в ноябре суд признал информацию на сайтах группы «Кэшбери» запрещенной к распространению на территории РФ. Ростовское управление Роскомнадзора направило провайдеру хостинга сайтов группы «Кэшбери» уведомление с требованием заблокировать два сайта группы. 

Заместитель руководителя управления Андрей Романов отметил, что Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал информацию, которую распространяют на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com, запрещенной в РФ. В среду, 26 декабря, интернет-страницы внесли в Единый реестр, передает ТАСС.

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Автор: Анатолий Кубарев
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