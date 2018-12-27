Провайдеры сайтов группы «Кэшбери» знают о блокировке — Роскомнадзор
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций напомнила, что в ноябре суд признал информацию на сайтах группы «Кэшбери» запрещенной к распространению на территории РФ. Ростовское управление Роскомнадзора направило провайдеру хостинга сайтов группы «Кэшбери» уведомление с требованием заблокировать два сайта группы.
Заместитель руководителя управления Андрей Романов отметил, что Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал информацию, которую распространяют на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com, запрещенной в РФ. В среду, 26 декабря, интернет-страницы внесли в Единый реестр, передает ТАСС.
Выплаты по #Кэшбери идут в штатном режиме. В данный моменты мы получаем необходимые лицензии на дейтельность #GDC по всему миру. Мы создаем компанию, которой не будет равной в этой сфере. Мы многому научились у #Cashbery и на этот раз все будет более масштабно и грандиознее! pic.twitter.com/YP2EnzIpSn— Global Decentralized Community (GDC) экс Кэшбери (@GdcGlobal) 26 декабря 2018 г.