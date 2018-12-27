«Черная пантера» стала лучшим фильмом 2018 года по версии Rotten Tomatoes

Агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes подвел итоги уходящего 2018 года, составив список из 100 лучших кинопремьер.

Первое место в рейтинге занял вышедший в начале года блокбестер киновселенной Marvel «Черная Пантера», который поучил 439 рецензий. Его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 97 %.

Второе место заняла шестая часть франшизы «Миссия невыполнима: Последствия», рейтинг которой также составил 97%, но отзывов оказалось меньше чем у лидера – 374 штуки.

На третьем месте оказался «Черный клановец», на четвертом «Звезда родилась», на пятом – декабрьская премьера «Человек-паук: Через вселенные» и на шестом – «Тихое место».

Интересно, что у фильма «Приключения Паддингтона 2», который занял седьмое место в рейтинге, рейтинг составил 100%, но из-за недостаточного количества рецензий – всего 215 – он не смог подняться выше.