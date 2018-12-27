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18:08   27 Декабря 2018
Весь мир

«Черная пантера» стала лучшим фильмом 2018 года по версии Rotten Tomatoes

«Черная пантера» стала лучшим фильмом 2018 года по версии Rotten Tomatoes

Агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes подвел итоги уходящего 2018 года, составив список из 100 лучших кинопремьер.

Первое место в рейтинге занял вышедший в начале года блокбестер киновселенной Marvel «Черная Пантера», который поучил 439 рецензий. Его рейтинг на  Rotten Tomatoes составил 97 %.

Второе место заняла шестая часть франшизы «Миссия невыполнима: Последствия», рейтинг которой также составил 97%, но отзывов оказалось меньше чем у лидера – 374 штуки.

На третьем месте оказался «Черный клановец», на четвертом «Звезда родилась», на пятом – декабрьская премьера «Человек-паук: Через вселенные» и на шестом – «Тихое место».

Интересно, что у фильма «Приключения Паддингтона 2», который занял седьмое место в рейтинге, рейтинг составил 100%, но из-за недостаточного количества рецензий – всего 215 – он не смог подняться выше.

«Черная пантера» стала лучшим фильмом 2018 года по версии Rotten Tomatoes

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Автор: Александр Люблинский
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