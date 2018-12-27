От Австралии до Германии. Кто вмешивался в выборы президента Мадагаскара

Мадагаскар стал независимым еще в 1960 году, но по факту иностранцы продолжают оказывать значительное влияние на внутренние дела острова.

Журналисты Федерального агентства новостей выявили страны, которые активно вмешиваются в политику Мадагаскара. Первой среди перечисленных оказалась Франция, которая продолжает относится к острову, как собственной колонии. Также во вмешательстве замечены Австралия, США, ЕС, Германия, Великобритания, Африканский союз, SADC (Сообщество по вопросам развития стран юга Африки) и ООН.

Все вопросы Мадагаскара продолжают выносить на суд международного сообщества. Иностранцы так или иначе связаны с деятельность правительства страны. Прошедшие выборы президента Мадагаскара не стали исключением. Посольства стран Евросоюза в период голосования занимались сбором информации о финансах и ресурсах кандидатов.

Представители диппредставительств даже проводили личные встречи, на которых интервьюировали кандидатов. Интересовало их все: от митингов в поддержку того или иного претендента на президентское кресло до выступлений самих кандидатов.

От внимательного взгляда западных стран не скрыть ничего. Под прицелом оказываются даже такие сферы деятельности, как медицина, образования и журналистика. В материале Федерального агентства новостей приведена детальная хронология вмешательств сторонних государств, организаций и других ведомств за период с начала 2017 года по настоящий момент.

Апофеозом вмешательства в преддверии первого тура президентских выборов стал фильм катарского канала «Аль-Джазира» под названием «Возвращение Президента». Сюжет фильма повествует о жизни Марка Равалумананы. Этот материал несколько раз транслировался на малагасийском канале MBS, который контролирует сам Равалуманана.Так, иностранное государство Катар внесло свою лепту в итоги голосования Мадагаскара.

Ситуацию прокомментировал политолог Андрей. Он заметил, что Запад продолжает воспринимать себя как метрополию по отношению к Мадагаскару. И добавил, что говорить о независимости острова еще рано.

«…Западные государства, будучи довольно развитыми, хотели бы иметь в этой стране бизнес и влиять на ее руководство. В ход идут современные технологии воздействия на правительство. Это и подкуп, и шантаж, и информационные спекуляции», - объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что фейковые новости всегда ориентированы на определенные последствия, которые и играют ключевую роль в формировании общественного мнения и политической обстановки.