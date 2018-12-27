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17:29   27 Декабря 2018
Россия

Не более, чем пиар. Кожемяко прокомментировал требования отмены выборов в Приморье

Не более, чем пиар. Кожемяко прокомментировал требования отмены выборов в Приморье

Требование движения «Голос» об отмене итогов выборов в Приморье — «не более, чем пиар-ход». Об этом заявил журналистам глава края Олег Кожемяко.

Он сказал, что считает выборы в Приморском крае состоявшимися «довольно понятно при довольно значительном числе людей, пришедших на выборы»

«И результат говорит сам за себя. А все остальное... организации какие-то... все это кроме как пиар-ходом не считаю», — заявил Кожемяко.

В ответ на вопрос, возможны ли какие-то проверки по итогам выборов, он сказал, что вообще не собирается заниматься этим.

Ранее движение «Голос» опубликовало доклад, в котором утверждается, что на части участков во Владивостоке были фальсифицированы протоколы КОИБов. В ЦИК были переданы материалы по восьми участкам.

16 декабря на выборах главы Приморья врио губернатора региона Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов. Его конкурент, депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко от ЛДПР набрал 25,16%. Выборы в Приморье были повторными, поскольку результаты второго тура 16 сентября были аннулированы из-за многочисленных нарушений.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #кожемяко

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