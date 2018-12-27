Новые велодорожки появились на шести набережных в Петербурге

Общая протяженность дорожек для велосипедистов и пешеходов составила более 15 километров. Маршруты появились на Ушаковской, Выборгской, Воскресенской, Смольной, Октябрьской и Малоохтинской набережных.

В городе оборудованы 27 маршрутов для велосипедистов. Их протяженность составляет более 106 километров. В 2019 году правительство Петербурга планирует оборудовать велодорожки вдоль Приморского проспекта.

В октябре этого года Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга, заявил, что необходимо оборудовать новые веломаршруты на набережных города.