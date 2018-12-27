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17:10   27 Декабря 2018
Россия

Беглова попросили увеличить финансирование регионального чемпионата КВН

Беглова попросили увеличить финансирование регионального чемпионата КВН

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев попросил временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова вмешаться в судьбу межвузовского чемпионата Клуба веселых и находчивых. По его словам, денег не хватает, поэтому участники участникам чемпионата КВН экономят буквально на всем, так как поддержка от города сократилась почти в четыре раза.

Межвузовский чемпионат КВН проводят за счет стороннего финансирования, но количество игр все равно сокращают и арендуют площадки меньшей вместимости, так как на просторные не хватает денег, продолжил Цивилев. В 2017 году площадку петербургского Дома молодежи предоставили безвозмездно, однако в 2018 году объем субсидируемых мероприятий учреждения сократили в два раза.

«В результате межвузовский чемпионат КВН переехал на другие площадки», — добавил Цивилев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#санкт-петербург #общество #беглов #квн

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