Беглова попросили увеличить финансирование регионального чемпионата КВН

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев попросил временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова вмешаться в судьбу межвузовского чемпионата Клуба веселых и находчивых. По его словам, денег не хватает, поэтому участники участникам чемпионата КВН экономят буквально на всем, так как поддержка от города сократилась почти в четыре раза.

Межвузовский чемпионат КВН проводят за счет стороннего финансирования, но количество игр все равно сокращают и арендуют площадки меньшей вместимости, так как на просторные не хватает денег, продолжил Цивилев. В 2017 году площадку петербургского Дома молодежи предоставили безвозмездно, однако в 2018 году объем субсидируемых мероприятий учреждения сократили в два раза.